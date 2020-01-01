Елена Синица
И.о.ректора Пермской фармакадемии назначен Владимир Лужанин
У предыдущего ректора истёк срок контракта
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В Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) и.о. ректора назначен Владимир Лужанин. Приказ министерства здравоохранения РФ был подписан в июне. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе вуза.
У предыдущего ректора ПГФА Алексея Турышева истёк срок действия контракта.
Как сообщается в социальных сетях профсоюза фармакадемии, Турышев займёт должность помощника ректора по внешним связям.
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