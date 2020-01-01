«Предстоящая предвыборная кампания в Прикамье обещает быть очень конкурентной» Член Общественной палаты России оценил подготовку к выборам в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

2 июля Пермский край в рамках деятельности регионального штаба общественного мониторинга избирательного процесса посетил член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, один из создателей системы массового общественного наблюдения за выборами в России Максим Григорьев.

Он проанализировал готовность избирательных комиссий к проводимым кампаниям, ознакомился с порядком приёма документов у кандидатов и избирательных объединений. Максим Григорьев отметил уровень открытости комиссий и применение ими цифровых технологий при приёме документов, которые ускоряют этот процесс, исключают человеческий фактор и чётко фиксируют все происходящие события и сданные документы.

Также Максим Григорьев провёл совещание с председателем Избирательной комиссии Пермского края Игорем Вагиным, который рассказал ему о проводимых выборах, их особенностях в регионе, ходе выдвижения кандидатов, а также мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности участников избирательного процесса и легитимности выборов. По его словам, «избирательные комиссии нацелены на конструктивное взаимодействие со всеми участниками избирательного процесса — и ждём от них таких же действий. Все члены комиссий прошли необходимое обучение и проверку знаний по его итогам и нацелены на чёткое исполнение всех требований законодательства».

По итогам проведенных мероприятий Максим Григорьев отметил, что предстоящая кампания в Прикамье обещает быть очень конкурентной: «В настоящий момент списки кандидатов выдвинули более шести политических партий — и запланированы ещё конференции. Мы ожидаем, что в Пермском крае на выборах будет представлен широкий спектр политических идеологий. Надеюсь, что краевая избирательная комиссия окажет партиям необходимое содействие в рамках закона и полномочий».

Напомним, что в Пермском крае проходит ряд крупных избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной думы Российской Федерации, депутатов Законодательного собрания Пермского края, а также четырёх основных и 10 дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в 14 территориях края, включая выборы депутатов Пермской городской думы.

Координацию общественного наблюдения за выборами в Пермском крае осуществляет штаб Общественного наблюдения, созданный при региональной Общественной палате, в деятельности которого также принимают участие федеральные эксперты в сфере электорального процесса.

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