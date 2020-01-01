Объявлен прием заявок на участие в конкурсе ко Дню строителя «Лидеры строительного комплекса Пермского края» Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края объявляет приём заявок на участие в традиционном краевом конкурсе ко Дню строителя «Лидеры строительного комплекса Пермского края». Конкурс проводится по результатам деятельности за предыдущий год. Заявки принимаются с 1 июля по 20 июля включительно, сообщают в министерстве.



К участию приглашаются:



— организации всех форм собственности, организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, осуществляющие деятельность в сфере строительства и производства строительных материалов на территории Пермского края;



— руководители разного уровня, рабочие строительных профессий, работающие в указанных организациях;



— учащиеся и преподаватели образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, готовящих специалистов в сфере строительства, независимо от формы обучения, которые находятся на территории Пермского края;



— журналисты средств массовой информации Пермского края, писавшие и публиковавшие материалы о деятельности строительной отрасли.



Победители будут определены в номинациях, разделённых на пять блоков: «Лучшая организация по производству строительных материалов и конструкций, организации и производству специализированных работ», «Лучший объект строительства года», «Люди строительной отрасли», Номинация для журналистов средств массовой информации, номинация «Гран-при».



Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена по ссылкам: http://ms.permkrai.ru/view.php?id=6606 и http://ms.permkrai.ru/view.php?id=6128 . В случае дополнительных вопросов можно обращаться по телефону 235-10-62.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.