В эти выходные пройдёт «Строгановская регата — 2021» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПАО «Уралкалий»

В эти выходные, 3–4 июля, в акватории реки Камы в Усолье при поддержке «Уралкалия» пройдут гонки на яхтах «Строгановская регата» (0+). Об этом сообщают в пресс-службе «Уралкалия».

В соревнованиях будут участвовать спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет на яхтах классов «Оптимист», «Луч-Радиал» и «Кадет». К участию в гонках заявились спортсмены из Перми, Березников, Челябинска, Миасса, Омска и Воткинска.

Мероприятие будет проходить по международным правилам парусных гонок. В каждом классе яхт спортсменам необходимо пройти специальные дистанции. Так, для яхт класса «Оптимист» дистанция имеет форму петли, для класса «Кадет» — треугольника. Участникам в классе яхт «Луч-Радиал» необходимо будет выполнить элементы «треугольник» и «петля». Гонки являются одним из этапов отбора в сборную Пермского края для участия в соревнованиях федерального уровня.

Соревнования пройдут с учётом соблюдения требований Роспотребнадзора по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» прилагает значительные усилия для создания комфортных условий для проживания населения в Березниках и Соликамске. Мы заинтересованы в том, чтобы молодёжь оставалась в городах, где расположены наши основные производственные активы, была привержена здоровому образу жизни. Поэтому «Уралкалий» оказывает всестороннюю поддержку профессиональному и массовому спорту. Уверен, «Строгановская регата» является примером такого яркого и интересного водноспортивного праздника, который привлекает интерес жителей и гостей Верхнекамья, а также вдохновляет молодёжь на занятия спортом.

Соревнования «Строгановская регата» проводятся с 2006 года. Помимо «Строгановской регаты» «Уралкалий» оказывает поддержку Усолью в организации международного фестиваля «Звоны России», соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля», конноспортивных состязаний «Строгановская верста» и других социально значимых мероприятий.

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