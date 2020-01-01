Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, со 2 по 4 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Свердловская филармония

2—4 июля в Екатеринбурге проходит главное событие уральского музыкального лета: фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» (6+). В этом году соседний город ждёт сто концертов на семи площадках, участниками фестиваля станут музыканты из четырех стран. Шестой фестиваль посвящен «Неслучайным встречам»: когда встречаются музыканты и публика, композиторы и их ученики, музыка барокко и авторов XXI века.

2 июля с 04:40 до 3 июля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Сатьяграха» (16+). «Сатьяграха» в переводе с санскрита означает «упорство в истине»: так назвал свое учение о ненасильственной борьбе Махатма Ганди. Ганди, обстоятельства его жизни, окружающие его люди, его собственные идеи и идеи тех, кого он считал своими последователями, — вот предмет оперы Филипа Гласса, написанной в 1979 году. «Сатьяграха» стала второй частью трилогии, посвящённой людям, изменившим мир (героем первой части был Альберт Эйнштейн, третьей — фараон Эхнатон), и сама во многом изменила мир — мир современной оперы.

2 июля Краевая библиотека им. Горького приглашает на открытие книжной выставки к юбилею Харменса ван Рейна Рембрандта (12+). Посетители увидят 15 иллюстрированных изданий на английском, немецком и польском языках о его жизни и творчестве.

2 июля в 14:00 в Центральной библиотеке им. Пушкина пройдёт литературный диктант (12+). Участники смогут написать текст Достоевского под выразительное прочтение, погрузиться в мелодику текста и ощутить своеобразие речи XIX века. Ведущая диктанта — Ольга Лопатина, доцент кафедры истории, теории литературы и методики преподавания литературы ПГГПУ.

2 июля в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова в рамках проекта «Лучшие театры России — городу Перми» Театр им.Евгения Вахтангова покажет завершающий гастроли спектакль «Ветер шумит в тополях» (16+).

2 июля в 21:00 Театр им. Маяковского покажет онлайн спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Русский роман» (16+) по тексту Марюса Ивашкявичюса.

2 июля в 22:00 Венгерская государственная опера проведет трансляцию оперы Умберто Джордано «Андре Шенье» (16+) в постановке Фабио Череза. Дирижер — Балаж Кочар.

До 3 июля Пермский Дом актёра приглашает на выставку Ирины Пьянковой «Мама. Матвей» (6+). Она о том, как много связано у каждого человека со словом «мама», и как сильно привязана каждая мать к своему ребенку. Выставка ведет в мир, где есть бескорыстная любовь, тепло маминых рук и запах манной каши.

3 июля с 04:40 до 4 июля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы Джона Адамса «Никсон в Китае» (16+). Герои ее узнаваемы, отнюдь не аллегоричны, и при постановке в Мет отдельно пришлось потрудиться гримёрам и художникам по костюмам, добиваясь почти портретного сходства и точного воспроизведения деталей эпохи. При этом опера не становится документально сухой: на фоне больших исторических потрясений, как и положено по законам жанра, ярко очерчены индивидуальные характеры. Вполне отвечает представлениям об оперном жанре и музыка Адамса, сочетающая в себе приемы минимализма с традиционной мелодичностью. Как в XIX веке, внимательному слушателю будет что напевать по окончании спектакля. А внимательному зрителю выпадает шанс увидеть еще один спектакль Питера Селларса, одного из культовых режиссеров актуального театра.

3 июля Краевая библиотека им.Горького приглашает на открытие выставки к юбилеям поэтов Павла Антокольского и Владимира Луговского «Рифмуя жизнь» (12+).

Пермский краеведческий музей

3 и 4 июля в 12:00 Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» приглашает на «ЭкоПикник» (0+) — «медленные выходные», посвящённые созерцанию природы и знакомству с экотехнологиями прошлого и будущего. В музее будут работать тематические «площадки для пикника», рассказывающие о традициях отдыха на природе в разные исторические периоды. Также пройдут мастер-классы и лекции. В познавательную программу, помимо орнитологических и ботанических экскурсий, добавятся геологические экскурсии, рассказывающие об удивительном строении Хохловского холма и гипсах на противоположном берегу залива. Гостей ждет наблюдение за птицами, лекторий и мастер-классы от Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Запланированы также энтомологические экскурсии по наблюдению за микромиром насекомых. Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» представит тематическую программу фильмов и серию дискуссий.

3 июля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут фильм-выставку «Удивительный мир Иеронима Босха» (12+). Фильм предлагает послесловие к выставкам, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.

3 июля в 20:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт читка пьесы Николая Гостюхина «Процесс» (18+).

3 июля в 20:00 Театр им. Маяковского покажет онлайн спектакль Сергея Арцибашева «Женитьба» (12+) по пьесе Николая Гоголя.

3 июля в 18:00 на Рудянском спое горы Крестовой в рамках фестиваля «Тайны горы Крестовой» (0+) зители увидят одноактный балет-сюиту «TOLSTOY» театра «Балет Евгения Панфилова». Миниатюры были созданы специально для открытия конкурса в творческой мастерской художественного руководителя конкурса «Арабеск» Владимира Васильева. Все отрывки были объединены общей темой — творчество Льва Толстого. В программу вошли работы Алексея Расторгуева, Павла Глухова, Дмитрия Антипова, Юлии Бачевой, Константина Кейхеля и Александра Могилёва.

4 июля с 04:40 до 5 июля, 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Расцвет и падение города Махагони» (16+). Над этой экспериментальной «эпической оперой» работали сразу два гения немецкого театра: музыку создал композитор Курт Вайль, а либретто —— ироничное и беспощадное — написал легендарный драматург и реформатор театра Бертольд Брехт. «Махагони» в постановке Мет изумляет не только изощренной работой постановщика Джона Декстера, но и звёздным составом — в этой постановке 1979 года в партии лесоруба Джима Макинтайра можно услышать Ричарда Кассилли, в партии проститутки Дженни — великую Терезу Стратас.

4 июля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» в рамках Летнего театрального фестиваля TheatreHD покажут спектакль «Трилогия братьев Леман (12+). Лондонская премьера современной пьесы, посвящённой расцвету и краху финансового гиганта «Леман Бразерс», на самом деле — сага, охватывающая едва ли не всю американскую историю последних двух веков. Этот современный вариант «Трилогии желаний» Драйзера поставил Сэм Мендес, пригласив сыграть разные поколения семьи денежных воротил всего трёх актёров: Саймона Рассела Била, Адама Годли и Бена Майлза.

4 июля в 19:00 в «Кристалл IMAX», в 19:30 в «Синема-Парк Семья» и в 20:00 в «Колизей Cinema» будет показан фильм-концерт «BLACKPINK в кино» (12+). Зрители увидят лучшие фрагменты концертов и документальные хроники закулисной жизни.

4 июля в 20:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт читка пьесы Юлии Поспеловой «Лёха» (18+) в исполнении актера ТТ Ивана Тарасова.

4 июля в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Кембридж» (12+).

До 5 июля на сайте Фестиваля в Экс-ан-Провансе доступна запись оперы Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в режиссуре Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони.

До 6 июля проект Arte Concert транслирует мировое онлайн-турне «Бетховен — Европейское турне. Девять симфоний, девять городов» (6+), приуроченное к 250-летию со дня рождения композитора. MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса представит в Дельфах свою интерпретацию Седьмой симфонии в сопровождении танцевального перформанса.

До 8 июля оперный фестиваль в Мачерате выложил видеозапись оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (12+) в постановке Грэма Вика, дирижёр Даниэль Коэн.

До 8 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений пермских художников арт-группы «КУБ» и Юрия Лапшина «Обратная сторона Луны» (0+). Толчком к созданию выставки альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Авторы проекта предлагают зрителю совершить вместе с ними фантастическое путешествие в мир пластических идей.

До 10 июля проект Arte Concert транслирует концерт группы Black Rebel Motorcycle Club (18+).

До 11 июля галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Валерия Будякова «Бег по солнечной стороне» (0+).

До 16 июля Шведская королевская опера открыла доступ к оратории финского композитора Кайи Саариахо «Страсти по Симоне» (12+) на либретто Амина Маалуфа о жизни и мыслях философа и мистика Симоны Вейль. Дирижёр — Кристиан Карлсен. Исполнительница — меццо-сопрано Анне Софи фон Оттер.

До 18 июля Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Моё советское детство» (0+).

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Архипов.Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (12 +).

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Данила Куликова «Вдохновенный воздух» (0+). На выставке представлены живописные работы, выполненные с 2016 по 2021 годы в Перми и на Сицилии.

До 21 июля Пермская Арт-резиденция приглашает на выставку произведений Геннадия Сорокина «Магия линии. Три в одном» (0+). В экспозиции будут представлены пейзажи Урала и Европы, портреты и декоративные работы. Это 30-я персональная выставка автора.

До 31 июля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку «100 лет Коми-Пермяцкому краеведческому музею им. П. И. Субботина-Пермяка» (16+). На выставке будут представлены книги, статьи о музее, книги и наглядные пособия, изданные музеем, а также книги, посвящённые его основателю — Петру Ивановичу Субботину-Пермяку.

До 8 августа Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук» (16+).

До 14 августа портал OperaVision покажет запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижер — Алпеш Чаухан.

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

До 31 августа Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданные в течение 6 месяцев 160-ю оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн И Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 15 сентября в Доме Мешкова проходит выставка «Почётный гражданин всея Русской земли» (6+). На выставке впервые экспонируются фотоматериалы научных экспедиций, подлинные фотографии и документы Николая Мешкова из фондов музея.

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября проект Arte Concert транслирует первый европейский концерт Рэя Чарльза Ray Charles: Live in France 1961 (16+).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+). Интерактивная выставка для детей, которая представит икону и храмовую скульптуру, в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 21 декабря Рейнская национальная опера выложила видеозапись хореографической постановки «Танцуя Моцарта в XXI веке» (16+), в программу которой вошли работы Рубена Жуияра «Amadé» и Марвика Шмитта «Ganglow».

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Берлинер Ансамбль на своем сайте показывает «Изгнание/Бекстейдж» (16+) — веб-сериал о первой фазе репетиций спектакля по тексту Лиона Фейхтвангера в режиссуре Люка Персеваля.

Ежедневно Миланский «Пикколо-театро» транслирует запись документального фильма «Мастер-класс с Лукой Ронкони» (16+) о творческом методе режиссера. В нем также можно увидеть Анатолия Васильева. Запись доступна на итальянском языке.

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть The Silent Burn Project (16+) Акрама Хана. В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра в постановке Константина Богомолова по пьесе Евгения Шварца.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+). Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

Ежедневно можно увидеть спектакля Александринского театра «Суд над Раскольниковым» (16+) по пьесе Саши Филипенко в постановке Антона Оконешникова.

Ежедневно Театральный фонд Эмилии-Романьи на своем официальном канале в Vimeo показывает запись спектакля Риккардо Фрати «Дегенерации» (16+) по тексту Надии Террановы.

Ежедневно можно увидеть театральный подкаст студии «Либо/либо» «В своём репертуаре» (18+). В рамках проекта записаны беседы с Кириллом Серебренниковым, Ксенией Перетрухиной, Мариной Брусникиной, Виктором Рыжаковым, Борисом Павловичем, Михаилом Дурненковым, Аллой Сигаловой, Игорем Золотовицким, Еленой Ковальской, Фёдором Елютиным и Евгенией Петровской. Ведущие — актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев.

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