На причалах Перми открылся автономный пункт системы безопасности Информация о нарушениях незамедлительно направляется в правоохранительные органы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пермских причалах начал работу мобильный автономный пункт управления обеспечения транспортной безопасности.

На причалах №2 и №4 осуществляется проверка пассажиров теплоходов дальнего следования, на взрывчатые и запрещённые к провозу вещества проверяются ручная кладь и грузовой транспорт. Также специально обученные сотрудники следят за соблюдением пассажирами масочного режима.

Система видеонаблюдения за всей территорией располагается на специальном автомобиле, стоящем у причалов. В случае выявления правонарушений информация оперативно направляется в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.

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