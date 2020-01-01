Главу Мотовилихинского района привлекли к ответственности за нарушение законодательства Пермский краевой суд оставил в силе постановление первой инстанции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил без изменений постановление Мотовилихинского районного суда в отношении главы администрации Мотовилихинского района Перми. Он признан виновным в нарушении законодательства о контрактной системе.

В частности, глава районной администрации не применил меры ответственности к поставщикам, которые не соблюдали условия муниципальных контрактов. Данный факт был выявлен в ходе проведения контрольных мероприятий департамента финансов администрации Перми.

Мотовилихинский районный суд признал главу администрации виновным в совершении административного правонарушения и наложил штраф в размере 20 тыс. руб.

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