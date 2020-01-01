Компания «Метафракс» сменила фирменное наименование Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Новое полное фирменное наименование компании на русском языке — «Публичное акционерное общество «Метафракс Кемикалс». Решение об этом было принято 22 июня 2021 года на годовом общем собрании акционеров общества, сообщает пресс-служба компании.

— Смена наименования никак не отразится на существующих договорных отношениях с нашими контрагентами и партнёрами. Обязательства сторон в рамках ранее заключённых договоров в связи со сменой наименования не изменятся, — подчеркнул генеральный директор компании Владимир Даут.

Переименование организовано в рамках процесса внедрения нового бренда «Метафракс Групп». О начале ребрендинга было объявлено в сентябре 2018 года, а презентация нового бренда состоялась осенью 2019 года. Были разработаны новая стратегия и полная архитектура бренда, в которой был создан новый материнский бренд, объединивший все суббренды «Метафракс Групп», находящиеся в России, Австрии, Швейцарии и Южной Корее.

В сентябре 2019 года было изменено наименование ООО «Торговый Дом «Метафракс», сейчас это — ООО «Метафракс Трейдинг». Также швейцарская компания MetadyneaTrading была зарегистрирована под новым именем — MetafraxTrading International. Тогда же главная производственная площадка, «сердце» группы компаний — ПАО «Метафракс» — получила коммерческое наименование «Метафракс Кемикалс». Таким образом, была обозначена роль и основная компетенция химического производства в общей структуре группы. Изменение фирменного наименования завершает процесс переименования предприятия.

После окончания процедуры по смене наименования и регистрации изменений в установленном законом порядке подтверждение изменения наименования в виде нового устава и копии листа записи ЕГРЮЛ будет размещено на официальном сайте компании. Остальные реквизиты, в том числе ОГРН, ИНН, место нахождения и адрес юридического лица, остались без изменений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.