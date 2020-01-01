Лечебное питание в больнице Осы было организовано с нарушениями Поставщик получил штрафы на общую сумму 85 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности ООО «Аристократ», обеспечивающего лечебным питанием пациентов районной больницы в Осе.

Было установлено, что меню не учитывало возраст пациентов, по набору продуктов при приготовлении пищи не соблюдались принципы лечебного питания, в ненадлежащем состоянии находился пищеблок, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Директору компании внесено представление, в отношении юрлица возбуждены дела по административным правонарушениям. Общая сумма наложенных штрафов составила 85 тыс. руб.

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