В Прикамье активизировались клещи От их укусов пострадали уже более 14,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По данным Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в регионе продолжается рост активности клещей. От их укусов пострадали 14 549 человек, в числе которых — 2655 детей.

В результате лабораторных исследований клещей в 216 случаях выявлен клещевой вирусный энцефалит, в 3988 — иксодовый клещевой боррелиоз, 319 клещей заражены моноцитарным эрлихиозом человека, 239 — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Четверо жителей Прикамья заразились клещевым вирусным энцефалитом, 48 — боррелиозом.

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