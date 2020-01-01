Июль в Пермском крае будет дождливым и прохладным По прогнозам синоптиков, среднемесячная температура будет на 1 — 2˚С ниже нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По данным ГИС-центра ПГНИУ, второй месяц лета в Пермском крае будет дождливым и прохладным, передаёт «Рифей-Пермь».

Синоптики говорят, что 1 июля, возможно, стало самым жарким днём месяца. В целом же ожидается, что среднемесячная температура будет ниже нормы на 1—2 градуса. Жара начнёт спадать уже в ближайшие дни, и в воскресенье, 4 июля, столбик термометра днём может опуститься до +20˚С. При этом месячная норма осадков в отдельных районах может выпасть уже со 2 по 4 июля.

В последующие дни жителей региона ожидает тёплая погода, возможен дефицит осадков. Дожди могут вернуться в третьей декаде июля, тогда же прогнозируется установление прохладной погоды с температурой на 2—3˚С ниже климатической нормы.

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