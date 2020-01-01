За 40 лет добыча газа в Прикамье составила 12,5 млрд кубометров Поделиться Поделиться Твитнуть

40 лет назад, 1 июля 1981 года, на Константиновской площади Батырбайского месторождения (Бардымский район) впервые на территории Пермской области началась промышленная добыча природного газа.

Сегодня на шести месторождениях «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» добывают более 450 млн кубометров природного газа в год — в Кунгурском, Ординском, Бардымском, Чернушинском, Соликамском и Красновишерском районах. А это 111 скважин, остаточные извлекаемые запасы составляют более 45 млрд кубометров газа. Всего же за эти годы добыто 12,5 млрд кубометров. Половина всей добычи в Прикамье сосредоточена на Кокуйском месторождении, его остаточные извлекаемые запасы составляют около 12 млрд кубометров.

Природный газ проходит подготовку (осушку) на газосборных пунктах «ЛУКОЙЛа», это готовое топливо для котельных, электростанций и домохозяйств. Часть природного газа по трубопроводу поступает на пермскую ТЭЦ-9. Остальной объём используется для газификации населённых пунктов Чернушинского, Куединского, Октябрьского, Бардымского, Ординского, Осинского, Кунгурского, Пермского и Красновишерского районов.

«Газ — ценнейший углеводородный ресурс, который может решать важные социальные задачи по электрификации и газификации территорий. О трудности и многофакторности этого вопроса говорит то обстоятельство, что добыча газа на Батырбае началась спустя 20 лет после добычи нефти!» — подчеркнул ветеран нефтяной отрасли Николай Кобяков, первый генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

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