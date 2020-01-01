В центре Перми может появиться новый ледовый спортивный комплекс Проект о внесении изменений в ПЗЗ направлен на публичные слушания Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Пермского городского округа представители мэрии предложили установить территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений в отношении участка в Свердловском районе города. Таким образом, строительство коммерческой и жилой недвижимости в этой зоне будет запрещено.

Как пояснили в пресс-службе администрации, территория земельного участка площадью 5411 кв. м будет ограничена зданиями на ул. Революции, 12–16, ул. Рабоче-Крестьянской, зданием на ул. Островского, 70, ул. Островского.

Здесь может появиться новый ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Проект о внесении изменений в ПЗЗ направлен на публичные слушания.

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