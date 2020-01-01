Коронавирус продолжает захватывать новые территории Прикамья За сутки новые заболевшие выявлены в 26 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заразившихся коронавирусом за минувшие сутки — 125 — выявлено в Перми. В Пермском муниципальном районе — 38 заболевших, в Краснокамском городском округе — 13.

Кроме того, 10 инфицированных зафиксировано в Кунгурском муниципальном районе, семь — в Ординском муниципальном округе, по шесть случаев заражения — в Верещагинском городском округе, Кунгуре, Карагайском и Уинском муниципальных округах, по пять — в в Красновишерском, Нытвенском, Очёрском, Суксунском городских округах и Чайковском.

Также диагноз COVID-19 поставлен четырём жителям Чернушки, трём — Березников, двум — Соликамска.

По одному заболевшему — в Большесосновском муниципальном районе, Губахе, Кизеле, Берёзовском и Сивинском муниципальных округах, Ильинском, Лысьвенском, Осинском и Чердынском городских округах.

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