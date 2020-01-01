На крупном промышленном предприятии Перми — кадровые перестановки В «Протон-ПМ» сменился замдиректора по финансам и экономике Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 июля в должность заместителя директора по финансам и экономике АО «Протон-ПМ» вступила Вера Федосеева. Кадровые перестановки связаны с выходом на пенсию Михаила Целищева, занимавшего этот пост с мая 1996 года.

Как сообщают в пресс-службе предприятия, Вера Федосеева работает в АО «Протон-ПМ» с 1997 года. Начинала в качестве экономиста, затем была начальником группы, бюро бизнес-планирования, заместителем начальника и начальником планово-экономического отдела. В 2014 году назначена начальником управления экономического планирования.





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