Тарифы на тепловую энергию Пермской сетевой компании для жителей Перми в 2021 году «заморожены» Поделиться Поделиться Твитнуть

В соответствии с законодательством Российской Федерации с 1 июля на территории Пермского края изменятся тарифы на коммунальные услуги для населения.

В течение 2020 года министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края в интересах жителей проводило последовательную политику сдерживания роста тарифов. Так, уже со второго полугодия текущего года для большинства жителей Перми тарифы на тепловую энергию ООО «Пермская сетевая компания», а также тарифы на питьевую воду ООО «НОВОГОР-Прикамье» для жителей Перми в 2021 году не изменятся. Переход города на регулирование по методу «альтернативной котельной» позволит сохранить тариф на текущем уровне до 2024 года для 80% жителей Перми. Для клиентов «Т Плюс» в зоне ТЭЦ-14 (микрорайоны Закамск, Водники) тариф «заморожен» до 2023 года.

«Сдерживания тарифов удалось достичь за счёт тщательного анализа тарифных заявок ресурсоснабжающих организаций и исключения из тарифа экономически необоснованных расходов организаций тепло-, водоснабжения и водоотведения на сумму свыше 20 млрд руб. Министерство также будет следить за исполнением «Т Плюс» и «ПСК» своих обязательств по сохранению тарифа на одном уровне в ближайшие годы» — подчеркнул Артём Балахнин, министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

При расчёте тарифов учитывается повышение цен на энергоносители, материалы, уровень инфляции и затраты на содержание и развитие инфраструктуры. Помимо затрат на содержание сетей в тарифе также содержаться расходы на выполнение инвестиционных программ по модернизации коммунальной отрасли. Эти работы необходимы и позволяют улучшить качество услуг для жителей. Министерство не только устанавливает тарифы, но и контролирует исполнение этих инвестиционных программ. Исходя из утверждённых тарифов, в 2021 году ресурсоснабжающие организации направят на модернизацию коммунальных сетей Пермского городского округа порядка 2,3 млрд руб.

Изменение тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с 1 июля 2021 года плановое, оно утверждено министерством тарифов ещё в январе текущего года и не превышает 4%. Отметим, что, несмотря на увеличение охвата территорий, где оказывается услуга вывоза ТКО и значительное увеличение транспортных расходов, тариф с июля прошлого года не повышался.

Утверждённые тарифы на природный газ для населения и электроэнергию выросли в рамках предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Потребителям коммунальных услуг важно помнить, что конечный платёж — это произведение двух составляющих: тарифа, который регулируется министерством, и объёма потреблённого ресурса. Если тариф — это зафиксированная на определённый период неизменная часть, то объём потребления ресурса возможно сокращать. Как показывает анализ программы энергоэффективности, за счёт самых простых мероприятий — в доме или квартире — можно ежемесячно экономить на коммунальных платежах до 25–30% общей суммы.

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