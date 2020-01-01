Елена Синица В Прикамье выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом За сутки выздоровел 201 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 260 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 41 человек проходит лечение в больницах, а 219 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых заражённых — 96 пациентов мужского пола, 164 — женского. Также среди заболевших — 15 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 36 человек, от 30 до 49 лет — 100 человек, 74 в возрасте 50–64 и 35 человек старше 65 лет.





С начала пандемии общее число заражённых достигло 61 301.





В больницах сейчас находятся 1389 человек. Из них 36 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки выздоровел 201 человек, а умерли — 11.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.