Анна Брюханова Спрос в сфере услуг в Перми за год вырос на 61% Доставка готовой еды стала более востребованной на 89% Поделиться Поделиться Твитнуть

Во втором квартале 2021 года спрос на различные услуги в Перми вырос на 61% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По России рост составил 66%. Данные предоставлены экспертами «Авито Услуги».

Лидером по темпам роста в Перми значится спрос на услуги по ремонту фото-, видео- и аудиотехники. За год этот показатель вырос на 235%. Услуги автомобильных мастерских стали более востребованными на 74%, а услуги, связанные с ремонтом и строительством, — на 51%.

Спрос на доставку готовой еды увеличился на 89% по сравнению с предыдущим кварталом.

Вместе с общим ростом спроса на услуги различных специалистов за год в Перми на 18% возросло число объявлений от мастеров. По России этот показатель составил 49%.

В лидерах по стране значатся услуги по уборке и глажке белья, услуги маникюра и педикюра, а также услуги парикмахеров на дому. Высоким спросом также пользуются сервисы по строительству, отделке, садовым работам и аренде техники.

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