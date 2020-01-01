Мария Сыропятова Проект по повышению плотности и высотности застройки в Перми направлен на публичные слушания Документ предполагает изменение способа подсчёта коэффициента плотности застройки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 1 июля 2021 года, проект по изменению Правил землепользования и застройки Перми, предполагающий увеличение предельной плотности и высотности жилой застройки, направлен на публичные слушания. Это решение принято на заседании комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки (ПЗЗ).

Проект, разработанный комиссией, предполагает изменение способа подсчёта коэффициента плотности застройки исходя из общей площади продаваемого на конкретных участках жилья, без учёта площадей мест общего пользования и коммерческих помещений.

В отдалённых и спальных микрорайонах предлагается увеличить плотность застройки до 1,6 (сейчас здесь установлены ограничения в 0,3 и 1,07). Параметры этажности могут быть повышены в отношении отдельных участков не более чем на 60%. При этом должны быть представлены необходимые обоснования, включающие наличие на территории необходимой социальной инфраструктуры.

Именно этот вариант проекта был поддержан в том числе ассоциацией «Пермские строители».

В качестве одного из альтернативных вариантов предлагалось сохранить в расчёте коэффициента плотности коммерческие площади на этажах выше первого. Но некоторые представители комиссии высказались против.

В проект также могут быть внесены изменения по предложениям участников во время проведения публичных слушаний.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.