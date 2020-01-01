Первый заместитель министра краевого ЖКХ Андрей Красников ушёл в отставку В ведомстве он курировал вопросы коммунальных отходов и водоснабжения Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Красников

Константин Долгановский

С 1 июля должность первого заместителя министра ЖКХ и благоустройства Пермского края по собственному желанию оставил Андрей Красников. Информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе ведомства. В министерстве Красников курировал вопросы ТКО и водоснабжения.

Андрей Красников был назначен первым замминистра в 2020 году, до этого он работал заместителем директора и и. о. директора КГУП «Теплоэнерго» (регоператор ТКО).

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