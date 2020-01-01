В Перми количество вакансий по массовым профессиям увеличилось на 54% Наибольший прирост — 91% — в сфере строительства Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На конец июня в Перми число вакансий по массовым профессиям увеличилось на 54% по сравнению с первым кварталом 2021 года и на 117% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, об этом сообщает «Авито Работа».

Наибольшие показатели роста за прошедшие три месяца по сравнению с тремя предыдущими в Перми отмечены в строительстве (+91%), а также в группах профессий «Туризм, рестораны» (+52%) и «Без опыта, студенты» (+73%).

Теперь в Перми доля строительных вакансий составляет 16%. Столько же сколько и у лидера — группы профессий «Производство, сельское хозяйство».

По стране, помимо строительства, также больше вакансий стало в сферах туризма, развлечений и для соискателей без опыта. Показатель медианной зарплаты в стране практически не изменился и составляет 35 тыс. руб., в Перми 一 30 тыс. руб.









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