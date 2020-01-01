Елена Синица В Перми закрывается книжный магазин «Юникстор» Последний день работы — 28 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

Книжный магазин

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В Перми закрывается книжный магазин «Юникстор». Об этом сообщается в профиле магазина в Instagram.

«На протяжении восьми лет мы работали практически без выходных, подбирали книги под тысячи запросов, несли в массы полезную литературу для детей и взрослых, участвовали в массовых мероприятиях, создавали творческие и интеллектуальные мастер-классы, а главное, приобрели так много друзей среди наших гостей! Предлагаем в июле заглянуть к нам, попрощаться с нашим местом и, возможно, прикупить пару хороших книг», — сообщается в посте.

Книжный магазин будет работать по 28 июля включительно.

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