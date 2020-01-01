Пермский край приобретёт 37 машин скорой помощи Общая стартовая стоимость контрактов — 95 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок размещены два аукциона министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края на приобретение автомобилей скорой помощи. Согласно документации, на приобретение 31 машины планируется потратить 81,7 млн руб., ещё шести — 13,3 млн руб.

В техническом задании прописано, что все автомобили, в том числе и размещённое в них оборудование должны быть новыми, не ранее 2021 года выпуска. При этом гарантийный срок на 31 автомобиль первой закупки должен составлять не менее 36 месяцев, на шесть машин второй закупки — не менее 24 месяцев.

На оба конкурса можно заявиться до 9 июля 2021 года. Автомобили скорой помощи необходимо поставить с момента заключения контракта до 31 декабря текущего года.

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