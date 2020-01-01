Пермь занимает второе место по развитию инфраструктуры для велосипедистов
Тем не менее, 43-м улицам краевой столицы требуется доработка
По данным исследования, проведённого сервисом доставки еды Delivery Club и консалтинговой компанией «КБ Стрелка», Пермь занимает второе место среди городов-миллионников по развитию инфраструктуры для велосипедистов.
В основу рейтинга легли данные о передвижениях курьеров службы доставки и такие параметры, как протяжённость и расположение велодорожек в городе, удобство субъекта РФ для велосипедиста и безопасность передвижения на этом виде транспорта.
При этом аналитики сервисов выявили в Перми 43 улицы, требующие внимание властей при развитии городской велоинфраструктуры.
Лидером рейтинга стала Уфа, третье, четвёртое и пятое места поделили Волгоград, Екатеринбург и Самара соответственно.
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