В Пермском крае на строительство и ремонт региональных дорог в 2021 году выделено почти 6 млрд руб. В повышенной стадии готовности находятся четыре крупных транспортных объекта региона Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2021 году на ремонт региональных автомобильных дорог в Пермском крае направлено 5,8 млрд руб., из них 1,3 млрд руб. — из федерального бюджета, сообщил в среду, 30 июня, на заседании правительства региона министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский.

Предваряя доклад министра о реализации объектов автодорожного строительства и ремонта в 2021 году, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин напомнил, что только за прошлый год в Прикамье было отремонтировано свыше 1000 км дорог, 10 км были построены.

«В этом году проводим тендеры на следующий год, чтобы подрядчики смогли заранее подготовиться к проведению строительно-монтажных работ. Кроме того, Пермский край — один из первых субъектов, кому утвердили утвердили региональную опорную сеть автодорог. Это позволит уже более чем на три года планировать ремонтные работы и претендовать на больший объём финансирования, — сообщил глава региона. — В рамках соглашения с Росавтодором в последующие годы планируется отремонтировать 2000 км дорог. Также буквально вчера мы получили подтверждение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в этом году — 400 млн рублей».

По словам Андрея Алякринского, в 2021 году в Пермском крае планируется построить и реконструировать 22,75 км дорог, отремонтировать, в том числе капитально, 257 км.

В перечень автодорожного строительства сегодня входят 34 объекта, строительно-монтажные работы сегодня ведутся на семи из них. При этом на четырёх работы планируется завершить уже в текущем году.

Так, 93% составляет готовность работ по строительству обхода Чусового. Этот объект буден сдан в октябре 2021 года. До декабря планируется завершить строительство первого этапа автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Готовность объекта — 65%.

В высокой степени готовности находится также реконструкция третьего, четвёртого и пятого этапов дороги «Кунгур — Соликамск» на участке Березники — Соликамск: 81%, 59%, 55% соответственно.

По графику идёт строительство дополнительных полос в сторону подъёма на дороге «Полазна — Чусовой» в Чусовском районе протяжённостью 3,64 км. Этот участок планируется ввести в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года.

Также, по словам министра, продолжаются строительно-монтажные работы на объектах с плановым вводом в 2022-2023 годах. В их числе — реконструкция автомобильной дороги Ощепково — Шемейный в Березниковском городском округе и строительство дополнительных полос в сторону подъёма на дороге «Полазна — Чусовой» в Добрянском районе.

Кроме того, министр сообщил, что готовность мостового перехода через Чусовую с подходами составляет на данном этапе более 22%. Ввод этого объекта в эксплуатацию намечен на 2022 год.

В своём докладе министр остановился и на реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году по нацпроекту на дороги Перми предусмотрено 843 млн руб., из которых 605,4 млн руб. являются средствами федерального бюджета. На эти деньги планируется отремонтировать в краевой столице почти 30 км автодорог, реконструировать — 1,66 км, установить и модернизировать 15 светофоров.

При этом ключевыми объектами нацпроекта в 2021 году являются реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводская до ул. Василия Каменского, ремонт ул. Монастырская от ул. Максима Горького до ул. Попова и ремонт ул. Братьев Игнатовых от шоссе Космонавтов до ул. Мира.

Также в ходе заседания губернатор Прикамья поинтересовался, как обстоят дела с трассой Кудымкар — Сыктывкар. Она сегодня находится в переходном типе покрытия, но важна с точки зрения транспортной доступности. Андрей Алякринский сообщил, что в мае 2022 года планируется передать эту дорогу в федеральную собственность. «Мы надеемся, что федеральное ведомство сделает проект и реконструирует дорогу, переведя ее в асфальтовое покрытие. Высвободившиеся деньги при этом будут направлены на наши региональные дороги», — отметил глава минтранса.

Ещё один затронутый в ходе заседания вопрос касался участия Пермского края в строительстве трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». Глава региона поручил минтрансу проработать вопрос применения при строительстве новой дороги местных материалов и задействования предприятий региона.

Также Дмитрий Махонин поручил краевому Минтрансу ускорить процедуру проведения конкурса по проектно-изыскательским работам строительства нового моста через Каму. «Чтобы проектировщик был выбран уже в этом году. Тогда мы сможем проработать с федерацией вопросы финансирования проекта и в конце 2023 года начать стройку», — заключил глава региона.

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