На приаэродромной территории Перми разрешат вести личное подсобное хозяйство Седьмую подзону, разрешённую для ИЖС, планируется сократить на 78% Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 июля вступает в силу №191-ФЗ, который закрепляет отсутствие требования о получении заключения Роспотребнадзора до установления приаэродромной территории при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Об этом в среду, 30 июня, сообщила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова на заседании Градостроительного совета Прикамья.

Министр напомнила, что федеральным законодательством ещё в 2017 году было выделено семь подзон, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков и осуществления экономической и иной деятельности. При этом проектирование, строительство и реконструкция объектов строительства должны осуществляться только при условии согласования размещения таких объектов.

Что касается Перми, то приаэродромная территория (ПАТ) аэродрома совместного базирования Пермь (Большое Савино) является санитарно-защитной зоной протяжённостью 30 км.

«Соответственно, у нас была очень тяжелая социальная напряжённость в части индивидуального жилого строительства, поступало очень много обращений поступало. Со вступлением в силу №191-ФЗ большая часть проблем, учитывая, что у нас там сельская местность, снята, — объясняет Лариса Ведерникова. — Совместно с аэропортом заключён контракт на разработку и внесение в ЕГРН всех семи подзон. В настоящее время проект решения разработан и находится на согласовании в Министерстве обороны РФ. Также в рабочем порядке аэропорт направил нам решение и проект по установлению всех подзон. Нами, в свою очередь, эти материалы были направлены в органы местного самоуправления и в заинтересованные органы исполнительной власти».

Глава профильного ведомства сообщила также, что министерство заключило контракт на проведение научно-исследовательской работы, поскольку в седьмой подзоне на данный момент есть ограничение на строительство социальных объектов и жилых домов.

«В рамках проведения всех этих работ было принято решение о создании рабочей группы. Мы понимаем, что у нас ограничения возникают не только в седьмой подзоне, подразумевающей ИЖС, но и в других. В рамках рабочей группы планируем обсуждать все вопросы, в том числе и уменьшение седьмой подзоны на 78%», — говорит Лариса Ведерникова.

Глава градсовета Пермского края Григорий Невоструев предложил экспертному сообществу подключиться к обсуждению и провести первое заседание рабочей группы до 15 июля текущего года.

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