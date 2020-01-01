МЧС: 1 июля в Прикамье ожидаются сильные ливни с градом и ветром Сохраняется высокая пожароопасность Поделиться Поделиться Твитнуть

В региональном управлении МЧС выпустили очередное предупреждение о возможном ухудшении погодных условий в Пермском крае, об этом сообщает ВЕТТА.

По данным ЦГМС, в четверг, 1 июля, на территории Прикамья местами сильные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 22 метров в секунду.

При этом сохраняется высокая пожароопасноть, а температура воздуха поднимется до +31 градуса.

Жителям рекомендовано быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности.

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