В региональном бюджете этого года на предоставление жилья детям-сиротам заложено 1,1 млрд руб Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся заседании Совета глав муниципалитетов при губернаторе Пермского края был поднят вопрос выполнения в регионе обязательств по предоставлению жилья детям-сиротам. О результатах обсуждения сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы ежегодно выделяем из краевого бюджета примерно 1 млрд руб. для обеспечения жильем этой категории жителей, стараемся сокращать очередь на получение жилья. В 2020 году его получили 865 человек, в планах на этот год обеспечить им примерно такое же число граждан. По предоставлению сертификатов на покупку дела обстоят лучше, а вот с приобретением квартир есть сложности. Муниципалитетам необходимо активизировать работу в этом направлении: исполнение обязательств перед социально незащищенными жителями ваша прямая обязанность.

По данным министерства строительства Пермского края на текущий год в региональном бюджете на предоставление жилья детям-сиротам заложено 1,1 млрд руб., часть из которых — средства субсидии, полученной из федерального бюджета. На эти средства планируется улучшить жилищные условия 860 жителей края. 184 млн руб. уже направлено на предоставление жилищных сертификатов. Эти документы в 2021 году получили 158 детей-сирот. Еще 953,7 млн руб. будут направлены на приобретение 702 жилых помещений. С января по май в 24 муниципалитетах региона уже куплено 146 квартир и комнат.

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