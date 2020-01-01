В Пермском крае объём микрокредитования вырос на 11% Самый внушительный рост — в сегменте юридических лиц Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первый квартал 2021 года микрофинансовые организации (МФО) Пермского края выдали займы на сумму 318 млн руб. Таким образом, объём выдачи микрозаймов в регионе увеличился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пермь Банка России.

Объёмы микрозаймов представителей малого и среднего бизнеса, а также населению Прикамья сохранили свои прошлогодние показатели за первый квартал — 60 млн и 176 млн руб. соответственно. Сумма выдачи микрозаймов в сегменте юридических лиц составила 82 млн руб. — это на 60% больше в сравнении с показателем прошлого года.

Совокупный портфель МФО увеличился на 35%, превысив один млрд рублей.

«Увеличение объемов микрокредитования в Пермском крае объясняется реализацией отложенного спроса на дополнительное финансирование на фоне восстановления экономической активности. Микрокредитные компании сыграли важную роль в сложный с экономической точки зрения пандемийный 2020 год. Они оперативно разработали специальные программы для предпринимателей и существенно увеличили объем выдаваемых им займов. МФО продолжают поддерживать бизнес и население, обеспечивая финансовую доступность, особенно в небольших населенных пунктах», — отметил Алексей Моночков, управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю.

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