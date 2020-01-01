В строящемся доме по Ушакова, 65 продано более 80% квартир Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

пресс-служба АО «ПЗСП»

Группа компаний ПЗСП предлагает покупателям квартиры в новом большом доме с торговым центром и собственной многоуровневой парковкой по ул. Адмирала Ушакова, 65. Успевайте приобрести, пока квартиры есть в наличии, напоминают в пресс-службе ПЗСП.

Новый 16-этажный 8-подъездный дом по ул. Ушакова, 65 строится по фирменной технологии ПЗСП — серии Э-600. Проектом дома предусмотрены просторные и вместе с тем уютные квартиры для больших дружных семей. Для удобства будущих новосёлов в каждой квартире предусмотрены места хранения: шкаф-купе или гардеробная, просторные лоджии, в больших квартирах — два санузла.

По традиции группа компаний ПЗСП сдает дома с полной отделкой «под ключ»: современные обои и напольные покрытия светлых тонов, надёжные входные и межкомнатные двери, вся необходимая сантехника. Покупателям квартир в доме не придется делать дополнительных вложений.

Генеральный директор группы компаний ПЗСП Евгений Дёмкин: «При строительстве наших домов мы ориентируемся на комфорт будущих новосёлов. В доме на Ушакова, 65 мы запроектировали широкий выбор планировок просторных квартир для больших и дружных семей. Входы в подъезды выполнены на уровне земли для удобства проезда молодых мам с колясками. А детей обязательно порадует современная детская площадка».

Важное преимущество объекта — многоуровневая стоянка, пристроенная к дому, для комфортного размещения личного автотранспорта жителей. Кроме того, парковка позволит сохранить больше места для устройства детской игровой площадки.

Ещё одна из особенностей дома — пристроенный магазин. Наличие торговых площадей позволит жителям дома с комфортом совершать необходимые покупки.

Для безопасности жителей застройщик устанавливает видеодомофон и видеонаблюдение во дворе, холлах и лифтах дома. Онлайн трансляцию можно будет смотреть с любого гаджета. Первые три месяца после сдачи дома видеонаблюдение будет оплачено застройщиком.

Срок сдачи первой очереди дома запланирован на 1 квартал 2022 года.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Водники»».

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