Андрей Стрельцов В составе сборной России на Олимпиаду в Токио пока нет пермских спортсменов Но список ещё может быть дополнен Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпиада Токио

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) 29 июня утвердил состав сборной РФ на Олимпийские игры в Токио. В него вошли 335 спортсменов. Пока в списке нет представителей Прикамья. Впрочем, есть надежда, что ситуация ещё изменится.

В ближайшее время завершится отборочный турнир на Олимпиаду для баскетбольных сборных. В этих стартах за национальную команду выступают Владимир Ивлев, защищающий цвета «Пармы» и Иван Ухов, защитник ЦСКА, уроженец Соликамска.

Также изменения в составе сборной РФ на Олимпиаду могут произойти из-за травм или заболевания кого-либо из спортсменов каронавирусом.

Что касается Паралимпиады в Токио, то на неё готовы поехать и показать хорошие результаты 8 представителей региона.

Напомним, Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии и пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, что на прошлую Олимпиаду в Бразилии в 2016 году в состав сборной страны вошли пять пермских спортсменов: Артем Окулов (тяжелая атлетика), Дарья Муллакаева (плавание), Ксения Чибисова (борьба дзюдо), Павел Ивашко и Вера Рудакова (легкая атлетика).

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