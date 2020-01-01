Завершились ремонтные работы на семикилометровом участке Восточного обхода Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В нормативное состояние приведён участок Восточного обхода в Перми с 23 по 30 км, от пересечения с Бродовским трактом до развязки на ул. Героев Хасана. Возможными данные работы стали благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Подрядчиком проекта выступило ООО «АБЗ №1». Контракт был заключен в августе 2020 года. В прошлом году подрядная организация отремонтировала 7 км на одной стороне четырехполосной магистрали (две полосы в сторону ул. Героев Хасана), в текущем дорожно-строительном сезоне — на другой (две полосы в сторону Бродовского тракта). Общая площадь уложенного асфальта, а он укладывался по новому ГОСТу — ЩМА-16, составила 127,2 тыс. кв. метров.



Из-за высокой интенсивности движения работы на обходе велись в вечернее и ночное время. Согласно контракту, все работы должны были завершиться до 31 августа текущего года, но объект отремонтировали и сдали раньше срока на два месяца.



В 2021 году по дорожному нацпроекту в крае будет отремонтировано свыше 100 км дорог. В текущем году объем финансирования дорожного ремонта по нацпроекту составляет 2,4 млрд руб., из которых 1 млрд — федеральная поддержка.

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