Сотрудники «Азота» оценивают знания студентов Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вновь вошли в состав экзаменационных комиссий учебных заведений города Березники. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Александр Колобов, заместитель начальника цеха крепкой азотной кислоты филиала «Азот» по технологии, принимал экзамен по основному направлению подготовки специалистов — модуль «Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования». Студенты техникума прошли курс обучения. Для экзамена они подготовили презентации.

Александр Колобов, заместитель начальника цеха крепкой азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по технологии:

— Любопытно посмотреть на будущих коллег на этапе обучения. Сразу видно, в ком есть заинтересованность в стабильности и хороших перспективах. Таких студентов отличает упорство, особая тяга к знаниям и желание стать настоящими профессионалами. Всегда советую ребятам не останавливаться на достигнутом, а продолжать развиваться.

Сотрудники филиала «Азот» не первый год входят в состав экзаменационных комиссий Березниковского политехнического техникума и Березниковского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Некоторые азотчики в свободное от работы время преподают в учебных заведениях технические науки.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Филиал «Азот» давно и плодотворно сотрудничает с высшими и средними учебными заведениями. Предприятие заинтересовано в том, чтобы будущие работники получили качественное профессиональное образование. От подготовки студентов зависит их будущее трудоустройство и успех в карьере.

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