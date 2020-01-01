Пермский предприниматель незаконно использовал товарный знак крупной федеральной сети В УФАС квалифицировали действия ИП как недобросовестную конкуренцию Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС

В Пермское УФАС России поступило заявление ООО «Ритейл групп» (управляющая компания сети магазинов электроники «x|store») на предпринимателя, который без официального разрешения в оформлении своей торговой точки «XStore» в ТЦ «Колизей» копировал фирменный стиль и товарный знак федеральной сети. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Изучив жалобу и получив заключению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, согласно которому обозначение «XStore» является сходным до степени смешения с товарным знаком «x|store», в УФАС квалифицировали действия ИП как недобросовестную конкуренцию, что является нарушением ст. 14.6 Закона о защите конкуренции.

Предпринимателю выдано предписание о необходимости прекратить копирование фирменного стиля ООО «Ритейл групп» до 20 июля 2021 года.

Также предприниматель будет оштрафован на 20 тысяч рублей. В случае если предписание УФАС нарушитель проигнорирует, ему грозят дополнительные штрафные санкции.





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