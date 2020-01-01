Новый внедорожный тест-драйв на TOYOTA HILUX от #ТойотаНаШоссе Поделиться Поделиться Твитнуть

Внушительный арсенал, неумолимая мощь и бескомпромиссный характер — все это об автомобиле Toyota Hilux. Достойный преемник легендарного семейства пикапов — Toyota Hilux как никто другой способен стать вашим надежным партнером и обеспечить решающее преимущество в любой ситуации.

Подтвердит ли свою репутацию надежного, крепкого автомобиля с высокими внедорожными качествами Toyota Hilux в условиях настоящего бездорожья северного Урала?

Смотрите новое видео с поездки на далекий камень Ветлан, где в условиях суровых дорог мы тестируем пикап TOYOTA HILUX в комплектации Black Опух

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