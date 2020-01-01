В Березниках благодаря нацпроекту появится центр культурного развития Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках рабочего выезда в Березники губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с членами регионального Правительства и местными промышленными предприятиями перспективы сферы культуры и туризма в Березниковско-Соликамской агломерации. На совещании глава региона поддержал предложение о возведении Центра культурного развития (ЦКР). Его строительство запланировано на 2023 год в Березниках, сообщают в краевом минкульте.

Как рассказал глава краевого минкульта Вячеслав Торчинский, новое учреждение культуры, целью которого является поддержка и развитие художественного и творческого потенциала жизни горожан, будет построено в ЖК «Любимов». Планируется, что оно станет центром притяжения для развивающейся правобережной части города (микрорайоны «Усольский» и «Любимов» с населением 20 000 человек).

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Строительство объекта стало возможно благодаря нацпроекту «Культура» — направления «Культурная среда», призванного поддержать развитие художественного и творческого потенциала жизни граждан. Одной из главных составляющих этого направления станут Центры культурного развития (ЦКР) в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек, которые будут построены по типовым проектам. Новые центры отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства. В проектах ЦКР предусмотрены концертный зал, библиотека, кинозал, танцевальные классы и классы для занятий разными видами творчества — от музыки до рукоделия.



Каждый проект, помимо здания, предполагает полное комплектование центра. Так, концертный зал будет сразу оснащен звуковым и световым оборудованием. ​

По словам Дмитрия Махонина, Верхнекамье — крупная точка роста для региона, темпы его развития напрямую влияют на темпы развития всего Пермского края. «Сейчас краевому Минкульту совместно с муниципалитетом необходимо максимально быстро и качественно приступить к реализации проекта строительства нового ЦКР, чтобы у жителей правобережной части Березников было свое место притяжения культурной жизни. Безусловно, нацпроекты оказывают большую поддержку региону и расширяют возможности для развития территорий. Положительные изменения должны последовательно происходить во всех социальных сферах и решать одну важнейшую задачу — улучшение качества жизни людей. Но важно подходить к этому вопросу комплексно, задействовать не только государственные ресурсы, но и социальное партнерство с предприятиями территории. В Верхнекамье есть успешный пример такого сотрудничества в сфере образования. Необходимо тиражировать эту практику и на другие сферы, в том числе культуру и туризм. Территория богата знаковыми историческими местами, которые могут стать точками притяжения туристов и площадками для культурных событий, что положительно скажется на экономике территории», — обозначил Дмитрий Махонин.

Отметим, на сегодняшний день администрацией Березников определен земельный участок площадью 7 714 кв. метров для размещения ЦКР. В настоящее время рассматриваются типовые проекты центров культуры для строительства. Это позволит сэкономить денежные средства на разработке проектной документации.



«Главный вопрос, который призван решить нацпроект, — это увеличить доступность объектов культуры, отмечает министр культуры Вячеслав Торчинский. — Не секрет, что даже в больших поселениях, удаленных от центра, ощущается нехватка инфраструктуры культуры. Возводить целый микрорайон, не предусмотрев возможность качественного досуга, в современных условиях невозможно — потребность в​ интересном досуге, в​ культурном общении, возможности реализовать себя в​ творчестве у​ людей только растет. В инновационном культурном центре, о котором мы говорим сегодня, будут располагаться не​ только такие привычные всем зоны как зал и библиотека, но​ и​ современные многофункциональные пространства».



По мнению депутата Законодательного Собрания Пермского края Татьяны Миролюбовой на сегодняшний день крупные промышленные проекты обеспечивают устойчивое развитие территории Верхнекамья. «Но помимо этого, очень важным, является и развитие сферы услуг, которая напрямую связана с качеством жизни. У Березников есть значительный туристический потенциал, связанный с наличием историко-архитектурного комплекса «Усолье-Строгановское», Орел-городок с очень интересным необычным храмом, это Пыскор и другие интересные объекты. Параллельная реализация инвестиционных проектов в сфере промышленности и в сфере туризма будет способствовать в целом успешному развитию этой территории», — отметила Татьяна Миролюбова.

Всего в рамках нацпроекта до 2024 года в России планируется построить 39 центров культурного развития.



Напомним, нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

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