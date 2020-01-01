Экс-председателю правления АО «Экопромбанк» продлили срок содержания под стражей Он пробудет под арестом до 24 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Туев

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Бывшему руководителю «Экопромбанка» Андрею Туеву продлили срок задержания до 24 августа 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Перми.

Сам Туев с решением суда не согласен, он уже подал апелляционную жалобу.

Уголовное дело в отношении председателя правления банка Андрея Туева было возбуждено в 2015 году, в июле 2016 года банкира объявили в международный розыск. Весной 2021 года Туев был экстрадирован с Кипра в Москву, а затем доставлен в Пермь.

Напомним, что в августе 2014 года у «Экопромбанка» была отозвана лицензия. Руководство банка обвинили в замене ликвидных активов в сумме 673,2 млн руб. Ещё 138,2 млн руб. списали за счёт залогового имущества. Кроме этого, на счету банка временная администрация обнаружила дебиторскую задолженность в сумме 2,6 млрд руб.

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