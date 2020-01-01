Анна Брюханова В отношении перевозчиков за нарушение масочного режима составлено 49 протоколов Проверено 497 единиц общественного транспорта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году в Пермском края проведено 34 рейда по соблюдению масочного режима в общественном транспорте Перми и региона. За шесть месяцев было проверено 418 автобусов и 79 автомобилей такси. Всего в отношении недобросовестных перевозчиков составлено и направлено в районные суды 49 протоколов о нарушении масочного режима. Об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

В ведомстве напомнили, что рейды проходят на регулярной основе, раз в неделю. Инспекторы проверяют наличие дезинфицирующих средств, контролируют ли перевозчики соблюдение масочного режима пассажирами, как выдерживается график обработки салонов и ведётся соответствующий журнал.

Напомним, что несоблюдение масочного режима в общественном транспорте влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб., на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

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