Пермскому краю на ремонт дорог дополнительно выделено 400 млн руб. Средства предусмотрены на 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство России выделило субъектам РФ дополнительное финансирование на ремонт дорог регионального, муниципального и местного значения в размере 30 млрд. руб. на 2021 год. Для Пермского края предусмотрены 400 млн руб.

Наибольшую сумму на ремонт автомобильных дорог получат Московская область — 1,4 млрд руб., Республика Татарстан и Саратовская область — по 1 млрд руб. Наименьший объем финансирования достанется Еврейской автономной области — 45 млн руб.

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