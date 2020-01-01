Пермскому краю на ремонт дорог дополнительно выделено 400 млн руб.
Средства предусмотрены на 2021 год
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Правительство России выделило субъектам РФ дополнительное финансирование на ремонт дорог регионального, муниципального и местного значения в размере 30 млрд. руб. на 2021 год. Для Пермского края предусмотрены 400 млн руб.
Наибольшую сумму на ремонт автомобильных дорог получат Московская область — 1,4 млрд руб., Республика Татарстан и Саратовская область — по 1 млрд руб. Наименьший объем финансирования достанется Еврейской автономной области — 45 млн руб.
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