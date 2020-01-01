Дмитрий Махонин и Дмитрий Чернышенко обсудили ход подготовки к празднованию юбилея Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Вице-премьер федерального правительства Дмитрий Чернышенко и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе рабочей встречи обсудили подготовку к празднованию 300-летия Перми. О ходе встречи сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Глава Прикамья рассказал, в частности, о реализации ключевых инфраструктурных проектов, приуроченных к юбилею Перми.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

— Правительство Пермского края со всей серьезностью отнеслось к поручениям по итогам первого заседания Оргкомитета. Сформирован и утвержден состав регионального Оргкомитета «Пермь-300», создан одноименный фонд внебюджетного финансирования, ведется разработка логотипа и фирменного стиля юбилея. Напомню, что наша цель — не просто организовать всеобщий праздник для пермяков, но и заложить фундамент для прорывного развития региона на годы вперед. Для этого необходимо по максимуму использовать имеющиеся региональные и федеральные ресурсы.

Заседание регионального оргкомитета по подготовке к юбилею «Пермь-300» запланировано на 15 июля. Сформирован состав Экспертного совета, в который вошли региональные предприниматели, деятели культуры и науки, — он будет рассмотрен и утвержден региональным Оркомитетом.

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