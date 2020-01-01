В школах Октябрьского района выявлены нарушения в организации питания учеников Должностным лицам назначен штраф в 3 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам прокурорской проверки в семи школах Октябрьского района были выявлены нарушения в организации питания учеников.

В числе нарушений — продукты с истёкшим сроком годности, их неправильное хранение, ненормативное состояние пищеблоков и т.д.

Директорам школ внесены представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, к административной ответственности и штрафу в размере 3 тыс. руб. привлечены должностные лица, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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