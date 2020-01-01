Андрей Стрельцов «Звезда-2005» проиграла в гостях лидеру столичному «Локомотиву» Пермская команда терпит второе подряд крупное поражение в ходе Суперлиги женских футбольных команд Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче 13-го тура Суперлиги женских футбольных команд «Звезда-2005» в гостях крупно уступила столичному «Локомотиву». Два гола пермские футболистки пропустили в первом тайме и ещё один — в начале второго. Итог — поражение со счётом 0:3. В предыдущем туре подопечные Елены Сусловой с таким же счётом уступили «ЦСКА» на родном стадионе.

После 13 игр «Звезда-2005» набрала 13 очков. Команда занимает пятое место в турнирной таблице и следующий поединок проведёт в Перми 4 июля против клуба «Рязань-ВДВ», занимавшего восьмое место в турнирной таблице. Всего в чемпионате играют 10 команд.

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