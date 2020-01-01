Количество «заражённых» муниципалитетов Прикамья растёт Коронавирус обнаружен в 23 территориях Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Перми — 129. Также в лидерах — Пермский муниципальный район и Чайковский с 26-ю и девятью новыми случаями соответственно.

Пять диагнозов COVID-19 поставлено в Чернушинском городском округе, по четыре — в Осинском городском округе и Юсьвинском муниципальном округе, по три — в Кудымкарском муниципальном округе, Кунгуре и Октябрьском городском округе.

В Березниках, Косинском муниципальном округе, Кудымкаре, Добрянском, Краснокамском и Соликамском городских округах выявлено по двое заболевших; в ЗАТО «Звёздный», Лысьвенском, Верещагинском и Очёрском городских округах, Кочёвском, Гайнском, Ординском и Уинском муниципальных округах — по одному.

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