С начала года в Прикамье трудоустроили более 18 тыс. человек Соискателям региона доступно более 26 тыс. вакансий Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По данным министерства социального развития Пермского края, с января 2021 года в регионе работу нашли более 18 тыс. жителей. Снижается количество ставших на учёт в Центре занятости населения — с 30 тыс. человек в январе до 17 тыс. жителей на данный момент.

Также пресс-служба ведомства сообщает, что на данный момент более 26 тыс. вакансий доступны соискателям на портале «Работа в России». Чаще всего ищут водителей, врачей, учителей и бухгалтеров.

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