Банк «Урал ФД» заключил партнерское соглашение с компанией 1С Поделиться Поделиться Твитнуть

Партнерское соглашение с компанией 1С позволит клиентам банка «Урал ФД» получить услуги онлайн бухгалтерии на более выгодных условиях. Облачный сервис 1С: БизнесСтарт*(18+) даст возможность вести полноценный учёт деятельности ИП и небольших организаций.

Сервис имеет набор инструментов, позволяющих самостоятельно формировать первичную документацию, направить отчет в налоговую и внебюджетные фонды в электронном виде.

Только для клиентов банка «Урал ФД» стоимость услуги дешевле на 20% и составляет 320 рублей в месяц или 3840 рублей в год. И только у клиентов банка есть возможность подключить услугу в тестовом режиме, бесплатно на 30 дней.

Кому будет интересна услуга?

• ИП на НПД (Самозанятым ИП).

• Предпринимателям ИП.

• Небольшим организациям ООО.

• Тем, кто поддерживает все режимы налогообложения (УСН, ЕНВД, Патент, ОСНО и НПД).

• Тем, кто только открывает свой бизнес.

Как подключить услугу:

На стартовой странице сайта банка «Урал ФД» размещен блок со ссылкой на партнерскую страницу компании 1С.

Подключить услугу клиент может самостоятельно или с помощью сотрудника банка, заполнив имя, телефон и адрес электронной почты.

АО КБ «Урал ФД». Россия, г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 64, тел. 8 (342) 240-10-13 . Универсальная лицензия ЦБ №249 от 09.04.2020 года

*ООО «СофтБаланс ИТ», 195112, Санкт-Петербург, Заневский проспект, д. 30, корп. 2, литера А. ОГРН: 1117847610649

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