В Пермском крае на аукционе продано 25 лесосек В доход краевого бюджета будет перечислено 44 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сегодня, 28 июня, подведены итоги аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель лесного фонда для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, сообщили в пресс-службе минприроды Пермского края.

Аукцион состоялся в электронной форме 25 июня на Универсальной торговой платформе АО «Сбербанк — АСТ»,

По результатам проведения конкурсных процедур было продано 25 из 31 лесосеки на сумму 49,1 млн руб.: 5,1 млн. руб. поступит в федеральный бюджет, 44 млн руб. — в региональный.

Объем заготовки древесины на реализованных участках составит 53,3 тыс. куб. м.

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