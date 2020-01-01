Авиакомпании запросили разрешение на вылет из Перми в Мексику, Грецию, Испанию и ОАЭ Рейсы по новым направлениям планируют осуществлять Royal Flight и «Сибирь» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Росавиации появилась информация о том, что Royal Flight и «Сибирь» запросили разрешения на вылет из Перми в новых международных направлениях, передаёт «Рифей-Пермь».

Royal Flight планирует вылеты в города Фуджейра (ОАЭ), Канкун (Мексика) и Пальма-де-Майорка. Также авиакомпания запросила разрешение на перелёты из Перми в Салоники и на остров Родос (Греция). По этим же маршрутам планирует летать и авиакомпания «Сибирь».

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