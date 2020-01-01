Администрация Кизела нарушила Закон о конкуренции при подготовке города к отопительному сезону Контракт с единственным поставщиком был заключён без проведения конкурса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

При подготовке города к отопительному сезону администрация Кизела заключила контракт с единственным поставщиком услуг — ООО «УралГазСтрой». Наличие только одного поставщика чиновники объяснили тем, что необходимо ликвидировать последствия аварии или чрезвычайной ситуации, сообщает Пермское УФАС России.

Однако при проведении проверки антимомнопольное ведомство не установило факт наличия внезапных, чрезвычайных либо непредотвратимых обстоятельств.

Так, обеспечивающее содержание теплосетей и теплоснабжение Кизела ООО «Партнёр» было признано банкротом ещё в марте 2018 года. Выяснилось, что общество, с которым было заключено концессионное соглашение с общим объёмом финансирования на 2017-2035 годы около 51 млн руб., свои обязанности не выполняло. Кроме того, никаких мер по приведению систем теплоснабжения в нормативное состояние не принимала и администрация города.

Выяснилось также, что контракт с ООО «УралГазСтрой» был заключён 19 августа 2019 года, тогда как закупка на обеспечение подготовки города к отопительному сезону была объявлена 11 июля 2019 года. То есть, в совокупности все эти факторы указывают на то, что факторов аварийности и срочности, вследствие которых был выбран единственный поставщик, не было.

Следовательно, администрация Кизела нарушила Закон о конкуренции, создав ООО «УралГазСтрой» преимущественные условия деятельности.

Антимонопольное ведомство вынесло администрации Кизела нарушение, предупреждение было исполнено в июне 2021 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.