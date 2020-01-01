Елена Синица Жителей Прикамья лишат свободы за незаконную рубку леса Нанесённый ущерб составил 50 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Чусовской городской суд признал виновными в незаконной рубке леса пятерых жителей Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

С июня 2015 года по сентябрь 2017, подсудимые вырубили свыше 6 тыс. куб.м. леса на территории Горнозаводского городского округа. Разрешительных документов для этого у них не было.

В основном вырубались ели и пихты — их срублено более 5 тыс. стволов.

Нанесённый ущерб оценили в 50 млн руб.

В результате организатору группы назначили пять лет лишения свободы, с запретом заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины на два года.

Ещё трём сообщникам — от 1 года 8 месяцев до 3 лет лишения свободы.

Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Последнему обвиняемому назначили наказание в виде двух лет исправительных работ.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

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