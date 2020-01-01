Сергей Данилов «Новгор-Прикамье» обнародовал график отключения воды следующей недели Поделиться Поделиться Твитнуть

На предстоящей неделе, с 28 июня по 4 июля, в четырёх районах Перми предстоит отключение водоснабжения. Они связаны с проведением аварийно-восстановительных работ, сообщает диспетчерская служба ООО «Новогор-Прикамье».

В понедельник, 28 июня, с 9:00 до 18:00, воду отключат у жителей следующих домов:

Голева, 5а, 5 б, 9а, 10а, 13, 13а, 15, 17;

Крисанова, 73, 73а, 75, 77;

шоссе Космонавтов, 72, 74, 76.

С 9:10 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:

ул. Звонарева, 39а, 43а;

ул. Пономарева, 9.

С 9:00 до 19:30 пройдёт отключение воды в домах:

Лодыгина, 57;

Муромская, 16;

Яблочкова, 23, 26, 26а, 29, 38.

Со вторника, 29 июня, с 10:00 до 10:00 среды, 30 июня, будет отсутствовать холодная вода в следующих домах:

ул. Космонавта Беляева, 17, 18; ул. Одоевского, 44, 46; ул. Рязанская, 98, 104, 118, 120, 120а

Также во вторник с 9:00 до 19:30 отключение пройдет в домах:

Братская, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6а, 8; Запорожская, 21, 23, 25.

В среду, 30 июня, с 9:00 до 19:00 без воды будут жители таких домов:

Комиссара Пожарского, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 19, 21;

проспект Парковый, 36;

Подлесная, 33, 35, 37;

Ушинского, 5, 7, 9, 10.

На следующий день, 1 июля, с 9:00 до 17:30, будет отключена вода в домах по адресам:

Академика Вавилова, 5, 7, 9;

Грибоедова, 130;

шоссе Космонавтов, 116, 118, 120, 120/1;

Малкова, 4, 6, 8, 10, 21.

С 9:30 до 12:30 четверга будут вестись работы в домах:

Крисанова, 16;

Ленина, 78, 80, 82, 84, 84а, 86.

В пятницу, 2 июля, с 9:00 до 20:00 отключение пройдёт в следующих домах:

Грибоедова, 130;

Парковый, 54/2;

Подлесная, 43, 45, 47, 47а.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.