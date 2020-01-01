Сергей Данилов

«Новгор-Прикамье» обнародовал график отключения воды следующей недели

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Кран нет воды

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На предстоящей неделе, с 28 июня по 4 июля, в четырёх районах Перми предстоит отключение водоснабжения. Они связаны с проведением аварийно-восстановительных работ, сообщает диспетчерская служба ООО «Новогор-Прикамье».

В понедельник, 28 июня, с 9:00 до 18:00, воду отключат у жителей следующих домов:

  • Голева, 5а, 5 б, 9а, 10а, 13, 13а, 15, 17;

  • Крисанова, 73, 73а, 75, 77;

  • шоссе Космонавтов, 72, 74, 76.

С 9:10 до 19:00 воды не будет в домах по адресам:

  • ул. Звонарева, 39а, 43а;

  • ул. Пономарева, 9.

С 9:00 до 19:30 пройдёт отключение воды в домах:

  • Лодыгина, 57;

  • Муромская, 16;

  • Яблочкова, 23, 26, 26а, 29, 38.

Со вторника, 29 июня, с 10:00 до 10:00 среды, 30 июня, будет отсутствовать холодная вода в следующих домах:

  • ул. Космонавта Беляева, 17, 18;

  • ул. Одоевского, 44, 46;

  • ул. Рязанская, 98, 104, 118, 120, 120а

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    Также во вторник с 9:00 до 19:30 отключение пройдет в домах:

  • Братская, 2, 2/1, 2/2, 4, 6, 6а, 8;

  • Запорожская, 21, 23, 25.

    •

    В среду, 30 июня, с 9:00 до 19:00 без воды будут жители таких домов:

    • Комиссара Пожарского, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 19, 21;

    • проспект Парковый, 36;

    • Подлесная, 33, 35, 37;

    • Ушинского, 5, 7, 9, 10.

    На следующий день, 1 июля, с 9:00 до 17:30, будет отключена вода в домах по адресам:

    • Академика Вавилова, 5, 7, 9;

    • Грибоедова, 130;

    • шоссе Космонавтов, 116, 118, 120, 120/1;

    • Малкова, 4, 6, 8, 10, 21.

    С 9:30 до 12:30 четверга будут вестись работы в домах:

    • Крисанова, 16;

    • Ленина, 78, 80, 82, 84, 84а, 86.

    В пятницу, 2 июля, с 9:00 до 20:00 отключение пройдёт в следующих домах:

    • Грибоедова, 130;

    • Парковый, 54/2;

    • Подлесная, 43, 45, 47, 47а.



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